شكرا لقرائتكم خبر عن نظام طهران بين خياري الانهيار الاقتصادي وتفشي الفيروس والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة، أن عدد ضحايا كورونا في 266 مدينة إيرانية ارتفع إلى نحو 26200 شخص، في وقت تطرقت صحيفة «لوموند» الفرنسية، في تقرير، أمس الأول، لأسباب استئناف الأنشطة الاقتصادية في طهران، على الرغم من تفشي فيروس كورونا في البلاد، أن حسن روحاني اختار بين صحة أبناء الوطن وخطر الانهيار الاقتصادي للبلاد، وفضّل منع الانهيار الاقتصادي على صحة أبناء الوطن.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات حسن روحاني قال فيها: فيما سبق، كانت مكافحة فيروس كورونا تتم من خلال البقاء في المنازل، واليوم تتم المكافحة باستئناف الأنشطة الاقتصادية، وليس أمامنا خيار آخر.

وكتب مراسل صحيفة «لوموند»: على الرغم من مخاوف الطاقم الطبي في البلاد، والتفشي السريع لفيروس «كوفيد - 19» وعدم قدرة نظام الملالي على السيطرة على هذا الوباء، إلا أن نظام الملالي لم يجد له خيارًا سوى سرعة استئناف الأنشطة الاقتصادية، ورغم أن الاقتصاد الإيراني يواجه مشاكل ضخمة بسبب العقوبات الأمريكية وتراجع أسعار النفط، غير أنه من ناحية ثانية انخفضت صادرات إيران من النفط بشكل حاد نتيجة للعقوبات.

وتابعت الصحيفة: ولهذا السبب أجبرت هذه المشاكل الكبرى، نظام الملالي لأول مرة منذ عام 1960 على أن يطلب قرضًا من صندوق النقد الدولي قدره 5 مليارات دولار، وهو الأمر الذي تعارضه واشنطن.

أنشطة إرهابية

وفي إشارتها إلى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قالت الصحيفة: إن حكومة واشنطن تتهم نظام الملالي بأنه يعتزم استخدام هذه الأموال في أنشطته الإرهابية في المنطقة، ولفتت إلى أنه في ظل غياب مساعدات محددة من جانب نظام الملالي من شأنها أن تعوّض انقطاع دخول المواطنين، فإن مَن يمارسون العمل الحر، أي العمال الذين يعملون بدون عقود، سيضطرون إلى استئناف أنشطتهم قبل إعلان قرار حسن روحاني، وقد أضيفت في الوقت الحالي على النفقات الراهنة نفقات باهظة، مثل شراء الأقنعة والقفازات والمطهرات، ولا يمكن لأي عامل أو أجير إيراني أن يتخلى عن العمل، ويبقى في منزله.

Advertisements

وأضافت صحيفة لوموند إنه على الرغم من وعود الحكومة بتأجيل دفع أقساط القروض المصرفية لمدة ثلاثة أشهر، وفواتير المياه والكهرباء والغاز، إلا أن البنوك وإدارة الكهرباء حذرت المواطنين من التأخير في الدفع من خلال إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة.

زيادة العطالة

وبعد ذلك أشارت صحيفة لوموند إلى تقرير حكومة نظام الملالي نهاية مارس الماضي الذي نصّ صراحة على أن وباء كورونا سوف يضيف إلى عدد العاطلين عن العمل 5 ملايين فرد، أي ما يعادل أكثر من 20 % من السكان الفاعلين في إيران.

كما أعلن مركز البحوث في مجلس شورى الملالي في تقرير منفصل أن أزمة فيروس كورونا ستقلص الاقتصاد الإيراني بنسبة 18.5 % أخرى، بينما كان الاقتصاد الإيراني قد تقلص في وقت سابق من العام الماضي بنسبة تزيد على 9 %.

وأضافت الصحيفة: إن الطاقم الطبي الإيراني يشعر بقلق عميق حاليًا من أن تبدأ موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا جراء استئناف الأنشطة الاقتصادية وتعود البلاد إلى الوضع الكارثي الذي شهدته في أوائل شهر مارس.

كما أشارت «لوموند» في ختام تقريرها إلى معارضة مجلس شورى الملالي لخطة إغلاق البلاد لمدة شهر للسيطرة على كورونا، وكتبت: جاءت هذه المعارضة في وقت لم يحضر فيه علي لاريجاني، رئيس المجلس و40 عضوًا آخرين اجتماع البرلمان بسبب الإصابة بالفيروس.