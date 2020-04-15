شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات الوفاق وأردوغان ترتكب مجازر بحق المدنيين في صبراتة وصرمان والان نبدء بالتفاصيل
ووجهت الحكومة الليبية المؤقتة المتمركزة في شرق البلاد، رسالة عاجلة إلى الشعب التركي، مؤكدة أن «حزب العدالة والتنمية الحاكم أضر بالعلاقة التاريخية بين الشعبين».
وقالت وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة في بيان لها، إن «الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهك كل الأعراف والقوانين، بدعم الجماعات الإرهابية التي ينتمي إليها، لاحتلال العاصمة طرابلس».
ووصف البيان وفقا لـ «سبوتنيك»أردوغان بأنه «عراب للإرهاب»، مشيرا إلى أنه أرسل إلى حكومة الوفاق «المرتزقة الأجانب، والطائرات المسيرة التي تقصف الأبرياء من أبناء شعبنا، والسفن التي تحمل كل أنواع الأسلحة والذخائر، والصواريخ والمدرعات، ويزج بأبنائكم من الجيش التركي في مساندة وتدريب العصابات الإجرامية لقتل الليبيين».
وخاطب البيان الشعب التركي قائلا: «أبناؤكم يقاتلون جنبا إلى جنب مع الإرهابيين والمطلوبين الدوليين، ليعودوا إلى تركيا في توابيت بسبب أطماع أردوغان وأوهامه، وكذلك حزبه الذي جعل الأراضي التركية مأوى لقيادات الجماعات الإرهابية ومنطلقا لتهديد الأمن والسلم في المنطقة والعالم».
ورأت خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، أن الأمل لا يزال باقيا «في شعب تركيا بكل مكوناته من مواطنين وسياسيين وأحزاب معارضة ووسائل إعلام مستقلة، لإنقاذ تركيا من قبضة هذا الديكتاتور الذي أساء إلى كل الأتراك ».
كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيات الوفاق وأردوغان ترتكب مجازر بحق المدنيين في صبراتة وصرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.