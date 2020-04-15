شكرا لقرائتكم خبر عن العالم في حرب كمامات مع تزايد مخاطر تفشي وباء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سلط موقع «يونايتد ورلد انترناشيونال داتا» الضوء على حرب الكمامات التي يشهدها العالم مع تزايد مخاطر تفشي وباء فيروس كورونا.

وبحسب مقال لـ «إليف إلهام أوغلو»، تلوم الدول الأوروبية والولايات المتحدة بعضها البعض، وسط حالة من الذعر؛ بسبب عدم الاستعداد للوباء، ونقص الإمدادات اللازمة للتعامل مع الأزمة.

مصادرة الإمدادات

وأشارت إلى أنه مع دخول الأزمة منحنى خطيرا، بدأت الدول الغربية مصادرة الإمدادات الطبية لبعضها البعض وهي في حالة يأس.

وأوضحت أن الولايات المتحدة كانت طرفا رئيسيا في حرب الكمامات، حيث اتهمت السلطات الألمانية مؤخراً واشنطن بمصادرة كماماتها.

وتابعت «طلبت وزارة الصحة الألمانية 400 ألف كمامة للأطباء وموظفي المستشفيات من شركة أمريكية في الصين. لكن الولايات المتحدة صادرت بشكل تعسفي نصف الكمية. ووصف أندرياس جيزيل، وزير الداخلية في ولاية برلين، المصادرة بالقرصنة».

وتابعت «اندلعت أزمة مماثلة بين الولايات المتحدة وألمانيا بشأن اللقاحات، وذلك عندما ذكرت الصحافة الألمانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أراد شراء حقوق اللقاح الذي كانت تعمل عليه شركة ألمانية. لكن مسؤولين ألمانا رفضوا الطلب وقالوا إن بلادهم ليست للبيع».

وأردفت «في مواجهة الحالات المتزايدة، أعلنت الولايات المتحدة، في ظل نقص العاملين في مجال الرعاية الصحية، عن فتح الباب لاستقبال المزيد من العمال من دول أخرى».

حرب داخلية

وأردفت «أيضا في السابق، ألقت فرنسا اللوم على الولايات المتحدة، وذلك عندما دفعت أمريكا في المطار نقدا ثمن كمامات طلبها الفرنسيون من الصين، لتحول الطائرة حاملة الشحنة وجهتها بدلا من فرنسا إلى الولايات المتحدة».

ونوهت الكاتبة بأن حرب الكمامات الجارية لا تجري فقط بين الدول فحسب، مضيفة «هناك أيضًا معركة داخلية تدور بين حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية. وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، صادرت وكالة حكومية اتحادية 3 ملايين كمامة اشترتها ولاية ماساتشوستس في ميناء نيويورك».

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وتابعت «ذكرت صحيفة واشنطن بوست في 31 مارس أن بعض الولايات التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري حصلت على مساعدة أكثر مما طلبت».

كما أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد إحدى شركات إنتاج الكمامات بعواقب وخيمة إن لم تتوقف عن استمرار التصدير، وأعاد تطبيق قانون الإنتاج الدفاعي بعد تجاهل الشركات لبيانه.

تنامي الخطر

وأضافت «مع تنامي خطر الوباء، تتزايد مصادرة الإمدادات الطبية لبعضها البعض بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير».

ومضت تقول «قبل بضعة أيام، أعلنت شركة طبية سويدية أن فرنسا صادرت ملايين الكمامات والقفازات الجراحية المستوردة من الصين المخصصة لإيطاليا وإسبانيا. قال الرئيس التنفيذي للشركة إنه بعد تصرف فرنسا غير المتوقع، ستقوم الشركة بشحن الإمدادات الطبية الجديدة التي يتم استيرادها من الصين إلى إيطاليا وإسبانيا عبر بلجيكا بدلاً من ذلك. وبعد الجهود الدبلوماسية لما يقرب من أسبوعين، تم شحن نصف الكمامات فقط إلى إيطاليا وإسبانيا».

نماذج متناقضة

وتابعت «في الأسبوع الماضي، تم الزعم بأن ألمانيا صادرت كمامات في طريقها من الصين إلى إيطاليا. كما منعت ألمانيا توريد 240 ألف كمامة إلى سويسرا في 8 مارس. وأطلقت سويسرا مبادرة دبلوماسية لحل هذه القضية».

وأضافت «في 25 فبراير، تم الكشف عن أن إيطاليا صادرت 2000 وحدة تنفس تم إرسالها إلى اليونان».

ونوهت بأن أول حادثة من هذا النوع كانت عندما صادرت الشرطة التشيكية مئات الآلاف من الكمامات ووحدات التنفس التي أرسلتها الصين إلى إيطاليا.

وأوضحت الكاتبة أن الوباء كشف عن نموذجين متناقضين في مكافحة الجائحة، مضيفة «أحدهما هو النموذج الغربي الفردي الأناني الذي ينهب إمدادات بعضهم البعض ويعزل نفسه. والآخر هو النموذج الشعبي التعاوني الصيني الذي يهب لمساعدة بقية العالم وتقاسم الإمدادات الطبية وإرسال الأطباء».