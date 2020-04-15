شكرا لقرائتكم خبر عن وسط «كورونا».. إزالة غابات الأمازون ترتفع لـ50% والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت وتيرة إزالة الغابات في الأمازون بنسبة تزيد على 50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لتقارير نشرتها وسائل إعلام برازيلية، في ظل تشتت انتباه الحكومات بسبب وباء الفيروس كورونا المستجد.

وأشارت التقارير إلى الأرقام الأولية للأشهر الثلاثة الأولى من العام، التي نشرها المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء.

ويستخدم المعهد صور الأقمار الصناعية لتسجيل إزالة الغابات والحرائق التي تنشب بها، وترصد المسوح التى يقوم بها التغييرات فور حدوثها في الوقت الفعلي.

وتظهر الأرقام أنه تم إزالة 08ر796 كيلومترا مربعا من الغابات المطيرة خلال أشهر يناير وفبراير مارس 2020، وهو أعلى معدل سجله المعهد منذ أن أدخل نظام المسح السريع عام 2016 وفي عام 2019، تم إزالة 63ر525 كيلومترا مربعا من الغابات خلال نفس الفترة.