شكرا لقرائتكم خبر عن وسط «كورونا».. إزالة غابات الأمازون ترتفع لـ50% والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت التقارير إلى الأرقام الأولية للأشهر الثلاثة الأولى من العام، التي نشرها المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء.
ويستخدم المعهد صور الأقمار الصناعية لتسجيل إزالة الغابات والحرائق التي تنشب بها، وترصد المسوح التى يقوم بها التغييرات فور حدوثها في الوقت الفعلي.
وتظهر الأرقام أنه تم إزالة 08ر796 كيلومترا مربعا من الغابات المطيرة خلال أشهر يناير وفبراير مارس 2020، وهو أعلى معدل سجله المعهد منذ أن أدخل نظام المسح السريع عام 2016 وفي عام 2019، تم إزالة 63ر525 كيلومترا مربعا من الغابات خلال نفس الفترة.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط «كورونا».. إزالة غابات الأمازون ترتفع لـ50% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.