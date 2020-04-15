شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يعلن وقف تمويل «الصحة العالمية»: فشلت في المعلومات والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد وقف تمويل منظمة الصحة العالمية، متهما إياها بممارسة "التعتيم" بشأن فيروس كورونا ، والفشل في تعاملها مع الجائحة.

وأكد أن كل الدول التي استمعت لمنظمة الصحة العالمية تعرضت لمشاكل، موضحًا أنها فشلت كليا في تقديم معلومات شفافة.

وقال ترامب، إن منظمة الصحة العالمية أخفقت في القيام بواجبها، وتأخرت في إعلان حالة الطوارئ بسبب كورونا.

وتابع: "كان يمكن إنقاذ الكثير من الأرواح لو أن منظمة الصحة أرسلت مبكرا خبراء إلى الصين"، مطالبًا المنظمة بإجراء إصلاحات داخلية.