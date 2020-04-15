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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: سأطلب من إدارتي تعليق تمويل الصحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن عددًا كبيرًا من الولايات والمقاطعات لم تسجل أي إصابات بوباء كورونا المستجد، موجهًا الشكر للشعب الأمريكي، على تنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار وباء كورونا.
وتابع ترامب، خلال المؤتمر الصحفي لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، أن بلاده تكثف جهودها لمساعدة الدول الأخرى في مواجهة وباء كورونا.
وانتقد ترامب، منظمة الصحة العالمية، في تعاملها مع وباء كورونا، قائلاً: "انظروا للدول التي استمعت للمنظمة ولم تمنع دخول الصينيين إلى أراضيها، الوباء انتشر بها بشكل أسرع".
وأعلن، أنه أبلغ إدارته بتعليق التمويل الأمريكي، لمنظمة الصحة العالمية، نظرًا لامتناعها عن تقديم المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب بشأن كورونا".
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