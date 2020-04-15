إصابات كورونا الجديدة بإيطاليا تسجل أقل معدل منذ 13 مارس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

أعلنت إيطاليا اليوم الثلاثاء، عن تسجيل معدل إصابات جديدة بفيروس كورونا يقل عن 3000 حالة ، وهو أدنى معدل لحالات الإصابة اليومية منذ الـ13 من مارس (آذار). وفي ذات الوقت، أفادت وكالة الحماية المدنية بتسجيل 602 حالة وفاة جديدة مرتبطة "بكوفيد- 19"، وهو المرض التنفسي الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد. وقالت الوكالة، إن إجمالي عدد الحالات المصابة ارتفع بنسبة 1.9% ليصل إلى 162 ألفاً و488 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 21 ألفاً و 67 حالة. وتماثل للشفاء 1695 مريضاً آخر ليبلغ إجمالي حالات التعافي 37 ألفاً و130 حالة، وخرج 74 مريضاً إضافيا ممن يتلقون العلاج في العناية المركزة، في انخفاض يتم تسجيله لليوم الـ11على التوالي، ليصل عدد من يتلقون العلاج في العناية المركزة إلى 3186 مريضا.

