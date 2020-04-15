اخبار العالم

إصابات كورونا الجديدة بإيطاليا تسجل أقل معدل منذ 13 مارس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات الجديدة بإيطاليا تسجل أقل معدل منذ 13 مارس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

أعلنت إيطاليا اليوم الثلاثاء، عن تسجيل معدل إصابات جديدة بفيروس كورونا يقل عن 3000 حالة ، وهو أدنى معدل لحالات الإصابة اليومية منذ الـ13 من مارس (آذار). وفي ذات الوقت، أفادت وكالة الحماية المدنية بتسجيل 602 حالة وفاة جديدة مرتبطة "بكوفيد- 19"، وهو المرض التنفسي الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد. وقالت الوكالة، إن إجمالي عدد الحالات المصابة ارتفع بنسبة 1.9% ليصل إلى 162 ألفاً و488 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 21 ألفاً و 67 حالة. وتماثل للشفاء 1695 مريضاً آخر ليبلغ إجمالي حالات التعافي 37 ألفاً و130 حالة، وخرج 74 مريضاً إضافيا ممن يتلقون العلاج في العناية المركزة، في انخفاض يتم تسجيله لليوم الـ11على التوالي، ليصل عدد من يتلقون العلاج في العناية المركزة إلى 3186 مريضا.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا الجديدة بإيطاليا تسجل أقل معدل منذ 13 مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا