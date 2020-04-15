إسبانيا ترد على ترامب: الوقت مبكر لإعطاء دروس حول كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

أدانت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليز لايا الثلاثاء موقف البعض، مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذين ينتقدون تعامل إسبانيا مع جائحة كورونا، قائلة إنه "من المبكر إعطاء أو تلقي دروساً" في هذا الشأن. وأعلن ترامب الثلاثاء أنه سيمدد العمل بحظر دخول الأراضي الأمريكية للوافدين من أوروبا، وهو القرار الذي كان قد اتخذه منذ نحو شهر تقريباً. وصرح ترامب "لن أقول إن الوضع في إيطاليا على ما يرام الآن، لن أقول إن الأمور تسير على نحو جيد في إسبانيا هذه الأيام، لن أقول إن فرنسا مددت إجراءات الحجر الصحي"، في محاولة لتبرير قراره. وردت وزيرة الخارجية الإسبانية على تصريحات الرئيس الأمريكي بأنه "بوسعي التأكيد على أنه يكون الأسهل بالنسبة لنا النظر إلى عيوب الآخرين حين تكون مشكلاتنا أكبر، لكنني لن أفعل ذلك، هذه ليست الطريقة الملائمة للتعامل مع الجائحة". واعتبرت غونزاليز لايا أنه "من المبكر بعض الشيء إعطاء أو تلقي دروس" لأن الوقت الحالي يتطلب التركيز على "مكافحة الجائحة بتواضع، لكن مع جدية وفعالية، سيكون هناك وقت لتقييم" ما حدث.

