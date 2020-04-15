مقتل ضابط مصري وإصابة 3 رجال أمن في اشتباك مع إرهابيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

قال التلفزيون المصري، إن ضابط شرطة قُتل الثلاثاء وأصيب ثلاثة من رجال الأمن في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين إرهابيين في حي الأميرية بشمال شرق القاهرة. وقال مكتب النائب العام في بيان إن النائب أمر بإجراء تحقيق عاجل "في الحادث الإرهابي الواقع اليوم بحي الأميرية، وقد انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع". وبثت محطتا تلفزيون محليتان لقطات حية لتبادل إطلاق النار في الأميرية. وقالت المحطتان ومصدران أمنيان، طلبا عدم ذكر اسميهما، إن المسلحين قُتلوا. وقال أحد المصدرين "التحقيقات الأولية تشير إلى أن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية". وأضاف أنه تم العثور على متفجرات وأسلحة بحوزة المشتبه بهم. وخلال المواجهة الأمنية في منطقة الأميرية دعت قوات الأمن دعت السكان عبر مكبرات الصوت إلى البقاء داخل البيوت والابتعاد عن النوافذ. ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية، ولم يتوفر المزيد من المعلومات حتى الآن.

