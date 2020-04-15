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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين بعد محاولتهم التسلل عبر حدود غزة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، اعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين خلال محاولتهم التسلل عبر حدود قطاع غزة، مشيراً إلى أنه عثر بحوزتهم على سكين. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، "اعتقلت قوات الجيش 3 فلسطينيين عبروا السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة نحو الداخل". وأضاف، "ضبط بحوزتهم سكين ومواد حارقة، وبعد استجوابهم أعيدوا إلى قطاع غزة". وقالت مصادر فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل إنارة في المنطقة التي تم اعتقال الشبان الفلسطينيين فيها. ويحاول عدد من الشبان الفلسطينيين بشكل مستمر، التسلل عبر حدود قطاع غزة لدوافع مختلفة، فيما ينشر الجيش الإسرائيلي جنوده وآلياته على طول المناطق الحدودية.
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