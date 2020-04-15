بيان النيابة الإدارية عقب استشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي

نعت النيابة الإدارية الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي شهيد الواجب الوطني والذي استشهد خلال مداهمة وكر خلية إرهابية بمنطقة الأميرية ,كانت تخطط لعملية ارهابية بالتزامن مع أعياد الاقباط . وتقدم المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بالنيابة,بخالص العزاء لاسرة الشهيد والشعب المصري العظيم فى استشهاد البطل . رابط الفيديو من

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