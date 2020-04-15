واشنطن لإحداث "تغيير جذري" في منظمة الصحة العالمية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





واشنطن: قال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الثلاثاء ان الولايات المتحدة تسعى الى احداث "تغيير جذري" في منظمة الصحة العالمية وسط تهديداتها بحجب مساهماتها المالية للمنظمة فيما يشهد العالم وباء كوفيد-19.

ووعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإصدار اعلان هذا الأسبوع بشأن التمويل الاميركي للمنظمة الدولية التي تتصدر التصدي للوباء القاتل.

وتعتبر الولايات المتحدة المتبرع الأكبر للمنظمة إذ قدمت لها 400 مليون دولار العام الماضي.

وصرح بومبيو لاذاعة فلوريدا "لقد قامت منظمة الصحة العالمية خلال تاريخها بعمل جيد. ولكن للاسف، فإنها لم تبل بلاء حسناً هذه المرة".

واضاف "نريد بذل جهود لاحداث تغيير جذري أو اتخاذ قرار مختلف يقول ان عليكم القيام بدوركم لضمان تنفيذ التزامات الصحة العالمية، أي الأمور التي بصراحة تحافظ على سلامة الأميركيين".

Advertisements

وتقول ادارة ترمب، التي تنتقد منظمات الأمم المتحدة باستمرار، ان منظمة الصحة العالمية اعتمدت بشكل كبير على التصريحات الرسمية الصينية بعد ظهور فيروس كورونا المستجد اواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية.

وفي الأسابيع الأولى من انتشار المرض، قالت المنظمة، استنادا الى تصريحات اطباء صينيين، انها لا تملك معلومات عن انتقال الفيروس بين البشر، وأشادت بشفافية الصين.

ويرى معارضون ان ترمب يسعى الى العثور على كبش فداء بعد تعرضه للانتقادات بسبب معالجته للوباء بعد أن قال في كانون الثاني/يناير انه "تحت السيطرة الكاملة" ولكنه أدى الآن الى وفاة أكثر من 23500 شخص في الولايات المتحدة، أي أكثر من أي مكان آخر في العالم.

ويقول المدافعون عن منظمة الصحة العالمية انها لو تحدت الصين لكان تم حجب المعلومات عنها، ويشيرون إلى أنها لم تكن حازمة في تصريحاتها بشأن طريقة تعامل واشنطن مع الوباء.