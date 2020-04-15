شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تطالب حماية المواطنين "بلا مأوى فى الشارع" وتوفير الوقاية لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، توفير الحماية اللازمة والدعم للمواطنين المتواجدين في الشوارع بلا مأوى لهم، ولأطفال الشوارع، في ظل هذه الظروف الصعبة وانتشار وباء فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها الدولة لمواجهة هذه الأزمة ومنع انتشار الفيروس في البلاد.

وقالت "فهيم"، لـ"الخليج 365"، إن هذه الفئات المشردة في الشوارع بلا مأوى عرضة للإصابة بالفيروس والتسبب في نقل العدوى للآخرين، ولابد من توفير الحماية والدعم لهم، وتوفير الإجراءات الوقائية لهم حتى لا يكونوا عرضة للإصابة بوباء كورونا ونقل العدوى.

وأشارت "فهيم"، إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا الملف، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بنشر فرق إغاثة لإنقاذ هؤلاء وإيداعهم في دور الرعاية، ولكن في هذه الظروف الصعبة لابد من تكثيف حملات ومبادرات دعم هذه الفئات وتوفير الحماية لها، مطالبة المجتمع المدنى ورجال الأعمال بمساندة الدولة في دعم هذه الفئات، وتوفير الحماية والوقاية لهم.

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كما دعت النائبة فايقة فهيم، إلى توفير الدعم والحماية لعمال النظافة أيضا، لأنهم متواجدون في الشارع طوال الوقت ومن أكثر الفئات المعرضة للإصابة بالفيروس، مطالبة بتوفير الإجراءات الوقائية اللازمة لهم لحمايتهم.

جدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أصدرت عدد من التوصيات المهمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة، وفي مقدمتها متابعة المشردين والفئات بلا مأوى وأطفال الشوارع، وقالت اللجنة، إن هناك فئات داخل المجتمع المصري يجب الالتفات إليهم ومتابعتهم صحياً باستمرار حتى لا يتفشي فيروس كورونا بينهم ويكونوا قنابل بشرية تزيد من انتشار المرض ويصعب القضاء عليه، وهم المشردون والفئات بلا مأوى وأطفال الشوارع.