شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد أبو العينين ينعى الشهيد محمد فوزى الحوفى: استشهد فداءً للوطن الغالى ودفاعا عن شعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعي النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، شهيد الواجب المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد مساء أمس فداءً للوطن الغالي، وانتصارا لأمجاده الباقية، ودفاعا عن شعبه الكريم.

Advertisements

وقال النائب محمد أبو العينين، إن الشهادة في سبيل الوطن مجدُ لا يضاهيه مجدُ، وفخرُ يتمادى في عظمته وسموه، وحياة تنبثق من روح البطولة، وتاريخ مُخلد لا يغيب عن الوجدان، مضيفا: نؤكد أن مصر بما تملكه من أبطال أوفياء، وجنود مخلصين، يدفعون أرواحهم فداءً لها وتسيل دماءهم للزود عنها، ستظل شامخةً أبد الدهر أبيّةً في وجه الطغاة، وعصيةً على جماعات الظلام وقوى الإرهاب الغاشم.

وأكد محمد أبو العينين، إن ما تبذله قوات الشرطة الوفية من تضحيات وما تحققه القوات المسلحة الباسلة من بطولات سيذكرها التاريخ بمزيد من التبجيل والإعزاز، وترويه الأجيال فخرا وتتناقله الألسنة عزاً وانتصارا، إن كلمات العزاء، ومشاعر الأسى، لن توفي حق من مات لأجل الوطن، لكن مصر لا تنسى من عاش لها مخلصا، واستشهد وفياً. . اللهم تقبل إبننا وشهيدنا البطل محمد فوزي الحوفي، واحفظ مصر من كيد الكائدين ودنس المعتدين، ورحم الله شهيدنا وألهمنا وأهله وذويه صبر المؤمنين، ونسأل الله الشفاء العاجل لـ ن أبطال الشرطة الثلاثة الذين أصيبوا في معركتهم ضد الإرهاب الغادر.