شكرا لقرائتكم خبر عن شباب البرنامج الرئاسى ينعى شهيد الشرطة المقدم محمد الحوفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم شباب البرنامج الرئاسى بخالص العزاء للشرطة المصرية ولأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفى، عبر بيان علي موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وقال فى البيان، "روى بدمائه الذكية تراب هذا الوطن فى سبيل الدفاع عن أمنه وأمانه، في أثناء مداهمة خلية إرهابية بمنطقة الأميرية.

وكانت وزارة الداخلية، كشفت فى بيان لها، مساء أمس الثلاثاء، أنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على (6 بنادق آلية،4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة).

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كما أسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.

وفى ذات الإطار تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتى كانوا يعتزمون إستخدامها فى تنفيذ مخططهم الإرهابى وبإستهدافه عثر على (4 بنادق آلية- كمية من الذخيرة).

تم تقنين الإجراءات وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.