شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين ناعية "شهيد الأميرية": التاريخ يكتبه الأبطال أمثال "الحوفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى نقيب المحامين رجائي عطية، المقدم محمد الحوفى، الذي استشهد مساء الثلاثاء، خلال إطلاق نار متبادل مع خلية إرهابية بمنطقة الأميرية في القاهرة، قائلا: "إن التاريخ يكتبه الأبطال أمثال المقدم الشهيد محمد الحوفي، ومن سبقوه من شهداء الجيش والشرطة الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن أمن وسلامة الدولة المصرية، والحفاظ على كل ذرة تراب من أرض الوطن".

وجاء نص البيان:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

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إن التاريخ يكتبه الأبطال أمثال المقدم الشهيد محمد الحوفي، ومن سبقوه من شهداء الجيش والشرطة الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن أمن وسلامة الدولة المصرية، والحفاظ على كل ذرة تراب من أرض الوطن.

وأتقدم بخالص العزاء للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد اللواء وزير الداخلية ولأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفي الذي استشهد خلال إطلاق نار متبادل مع خلية إرهابية مساء الثلاثاء، بحي الأميرية في القاهرة، داعيا المولى عز وجل بأن يتغمده برحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، وأعرب عن خالص أمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أشدد على موقف نقابة المحامين التاريخي الراسخ الداعم لكل قضايا الوطن، وفي مقدمتها خلال المرحلة الراهنة مكافحة الإرهاب من خلال الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة المصرية للقضاء عليه لتحقيق استقرار الوطن وأمن المواطن.

وكان قد نجحت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، في القضاء على جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية.