شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين" تنعى الشهيد محمد الحوفى.. وتؤكد: نقف مع الدولة فى مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت نقابة الاعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الاعلاميبن، بخالص العزاء لجموع الشعب المصري في وفاة شهيد الواجب الوطني المقدم شرطة محمد فوزى الحوفى، بقطاع الأمن الوطني، والذى استشهد خلال أدائه واجبه المقدس فى مداهمة خلية إرهابية بمنطقة الأميرية .

وأكدت نقابة الاعلاميين، فى بيان لها، وقوفها قيادة وأعضاء وعاملين في خندق واحد مع كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها رجال الجيش والشرطة البواسل في مواجهاتهم الشاملة ضد الإرهاب الذى ينتهجه أعداء الوطن في الداخل والخارج .

وقال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن تلك العمليات الإرهابية والإجرامية لن تزيد الشعب المصري بأسره إلا إصرارا وعزيمة على اجتثاث تلك العناصر الإجرامية وإنفاذ القانون، لينعم كل مواطن بالأمن والأمان ويستمر المصريون في بناء دولتهم الحديثة التي بدأوا البناء فيها من قت تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية .

وكان قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، نجحت فى القضاء على جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية.