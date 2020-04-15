الجريمة في 24 ساعة.. 4 ساعات رُعب في الأميرية تنتهي بـ 7 جثث لعناصر إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين مقتل عناصر خلية الأميرية الإرهابية واستشهاد ضابط بالأمن الوطني، وزوج يقتل زوجته بالساطور ومقتل سمسار على يد عصابة لسرقة السيارات وبائع يُثير الذعر في المترو.

-مقتل عناصر خلية الأميرية الإرهابية.. واستشهاد ضابط بالأمن الوطني

أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، مصرع 7 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة داخل مخبأهم بالأميرية.

للتفاصيل اضغط الرابط



-الزوجة والساطور.. تفاصيل جريمة 6 الصبح بالوادي الجديد

كشفت مباحث الوادي الجديد، ملابسات مقتل ربة منزل علي يد زوجها في مدينة الخارجة.

للتفاصيل اضغط الرابط



-"عاوزين ياخدوا بنتي".. بائع يثير الذعر ويعطّل المترو بمحطة الزهراء

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على بائع متجول، عطّل حركة المترو بمحطة الزهراء في اتجاه حلوان إلى المرج أمس الأول.

للتفاصيل اضغط الرابط



-مطاردة انتهت بجثة.. قصة عصابة ولاد العم في جريمة "6 الصبح" بالهرم

4 عاطلين وبندقية خرطوش و11 طلقة وتروسيكل وقتيل، تلخص تلك المفردات ملابسات مقتل سمسار بطلق ناري بمنطقة الهرم.

للتفاصيل اضغط الرابط



-بينها جلد ثُعبان وتمساح طبيعي.. ضبط بضائع أجنبية بـ 13مليون جنيه عبر ميناء نويبع

تمكنت إدارة شرطة موانئ نويبع بميناء نويبع البحري من إحباط تهريب كميات من البضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية.

للتفاصيل اضغط الرابط

Advertisements



-داخل مخابئ سرية.. ضبط شحنة حشيش وهيروين بالملايين بشرق التفريعة

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي حال قيامهم بمحاولة تهريب 230 طربة حشيش مُخفاة داخل مخابئ سرية بثلاث سيارات بشرق التفريعة ببورسعيد بقيمة 4.3 مليون جنيه.

للتفاصيل اضغط الرابط



-حاول تهريبها وقت الحظر.. ضبط عامل بـ 42 طربة حشيش بطريق "القاهرة-أسيوط"

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والسياحة بمديرية أمن أسيوط، في ضبط أحد الأشخاص حاول تهريب كمية من الحشيش المخدر داخل سيارة بطريق "القاهرة-أسيوط" الصحراوي.

للتفاصيل اضغط الرابط



-كوكتيل عقاقير طبية ومخدرة.. ضبط مليون قُرص مُخدر داخل مخزن بالدقي

ضبطت الإدارة العامة لمباحث التموين كميات كبيرة من الأدوية المُهربة جُمركيًا والأقراص المخدرة والمستلزمات الطبية داخل مخزن غير مرخص تابع لصيدلية كائنة بالجيزة.

للتفاصيل اضغط الرابط



-دون خسائر بشرية.. إنقاذ 13 شخصا بعد انهيار جزئي بعقار في المنوفية

أنقذت قوات الحماية المدنية 3 أسُر، عقب حدوث انهيار جزئي بمحل سكنهم بشبين الكوم بالمنوفية دون وقوع إصابات.

للتفاصيل اضغط الرابط



-سقوط لصوص أبواب المقابر في السويس

ضبطت مباحث السويس، تشكيلًا عصابيًا تخصص أفراده في سرقة أبواب المقابر، والأحواش الكائنة بطريق "السويس– القاهرة".

للتفاصيل اضغط الرابط



-التحقيق في واقعة ذبح ربة منزل على يد زوجها بالقليوبية

تباشر نيابة الخصوص برئاسة المستشار أحمد الخزرجي، التحقيق مع عاطل متهم بقتل زوجته بسكي، بسبب رفضه الإنفاق عليها وطفليهما الرضع.

للتفاصيل اضغط الرابط