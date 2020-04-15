محافظ بني سويف ينعى شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

نعى محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الثلاثاء، شهيد الواجب الوطني المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد أثناء مواجهة بعض العناصر الإرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة.

وجه المحافظ رسالة تحية وإعزاز وإجلال وتقدير لأبناء مصر من الشرطة المصرية الباسلة على ما يقدمونه من تضحيات ثمينة إلى جانب قواتنا المسلحة لحفظ أمن واستقرار وطننا.

وشدد المحافظ على أن الإرهاب ومحاولاته اليائسة للنيل من مقدرات وأمن واستقرار الوطن، لن تزيد الشعب المصري إلا اصطفافًا ووحدة خلف قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة والشرطة الباسلة.​