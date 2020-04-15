محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
نعى محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الثلاثاء، شهيد الواجب الوطني المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد أثناء مواجهة بعض العناصر الإرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة.
وجه المحافظ رسالة تحية وإعزاز وإجلال وتقدير لأبناء مصر من الشرطة المصرية الباسلة على ما يقدمونه من تضحيات ثمينة إلى جانب قواتنا المسلحة لحفظ أمن واستقرار وطننا.
وشدد المحافظ على أن الإرهاب ومحاولاته اليائسة للنيل من مقدرات وأمن واستقرار الوطن، لن تزيد الشعب المصري إلا اصطفافًا ووحدة خلف قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة والشرطة الباسلة.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ بني سويف ينعى شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.