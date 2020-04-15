نادي القضاة ناعيًا الشهيد الحوفي: دور بطولي لرجال الشرطة في مكافحة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

نعى نادي قضاة مصر الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي الذي استشهد أثناء القيام بواجبه في عملية مكافحة الإرهاب بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

صرَّح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، في بيان للمجلس يوم الثلاثاء، بأن نادي القضاة يعرب عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأسرة وذوي الشهيد ولوزارة الداخلية.

وأكد نادي القضاة على تضامن قضاة مصر مع رجال الشرطة البواسل في دفاعهم بكل شجاعة عن أمن المواطنين وسلامهم الاجتماعي، باذلين الجهد ومواصلين العطاء، حتى في أحلك الظروف، مؤكدين أنهم العين الساهرة بقيامهم بواجبهم الوطني بحماية الجبهة الداخلية لمصرنا الغالية ليبيت جموع أفراد الشعب المصري العظيم، آمنين على يومهم وغدهم ومستقبلهم.

وأشاد نادي القضاة بدور رجال الشرطة البطولي الذي يقومون به، وثمن جهودهم في اكتشاف وتتبع ورصد والتعامل مع البؤر الإرهابية قبل تنفيذها مخططاتها الخبيثة حفاظا على أمن وسلامة الشعب المصري، مؤكدا وقوف جميع أبنائه خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن فى جهودها من أجل اجتثاث هذه البؤر السرطانية من جذورها.​