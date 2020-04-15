وزراء السياحة العالمية يضعون 5 حلول لتعافي القطاع من الأزمة الحالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في أول اجتماع وزاري لوزراء السياحة بمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) عبر الفيديو كونفرانس.

وشارك في الاجتماع أيضا، غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة والسفير ماجد مصلح المشرف العالم على إدارة العلاقات الخارجية بالوزارة.

وناقش الاجتماع، الإجراءات التي اتخذتها الدول والحكومات لتخفيف الأعباء الاقتصادية والتبعات السلبية على القطاع السياحي من تداعيات فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول الحلول المختلفة لعمل خطط مستقبلية للنهوض بالقطاع السياحي بعد التعافي من الأزمة.

Advertisements

واتفق الاجتماع، على أن أولى مراحل الخروج من الأزمة الحالية، تكمن في الاعتماد علي السياحة الداخلية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على القطاع، مع اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية صارمة.

ودعا المتحدثون، إلى ضرورة إيلاء أهمية بالغة للحفاظ على الصحة العامة للسائحين والعاملين في قطاع السياحة وضرورة الاستعداد بمزيد من الدعم المالي للقطاع خاصة الشركات الصغيرة والفئات الأكثر ضعفا، كما دعا المتحدثون إلى أهمية إعداد استراتيجيات وطنية لتعافي هذا القطاع بطريقة تدريجية.

من جانبه، قال السفير ماجد مصلح، المشرف العام على إدارة العلاقات الخارجية بالوزارة، إن مصر تتابع بطريقة دورية مع المنظمة تطورات الأزمة وتحركات الحكومات المختلفة كما شاركت من قبل في اجتماع مماثل في لجنة السياحة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.