الأردن يعلن رصد إصابة بـ"كورونا" لشخص متعاف

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، أنه تم تسجيل إصابة بكورونا لدى شخص متعاف، وأن بعض الأشخاص المصابين، لم تظهر عليهم أعراض أعراض كورونا ، لكنهم نقلوا العدوى لغيرهم وفقا لموقع روسيا اليوم. Advertisements وقال جابر، إن "الحكومة لديها القدرة على إجراء ألفي فحص كورونا يوميا". على إجراء ألفي فحص كورونا يوميا". وأعلن، أن لدى المملكة نحو 1500 جهاز تنفس صناعي، وسيصلها 200 جهاز جديد خلال أيام، مضيفا أنه يوجد "142 ألف جهاز لفحص كورونا".

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