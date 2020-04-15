زعيم التيار الصدري : لا تكنزوا الذهب والفضة ولا تتمسكوا بالدنيا

شدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء، على أهمية مساعدة الفقراء والمساكين بمناسبة قرب شهر رمضان، داعيا التجار إلى عدم كنز الذهب والفضة، وعدم التمسك بالدنيا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وكتب على "تويتر": "ها هو شهر رمضان يطرق الأبواب، فليستعد الجميع لشهر الله تعالى وضيافته.

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فلا تدخلوا شهركم هذا إلا وأنتم على أفضل حال من التوبة والتكامل الديني والأخلاقي".

وأضاف: "من هنا أوجه ندائي إلى التجار وذوي رؤوس الأموال، أن لا يكنزون الذهب والفضة فكلنا إلى زوال وسنلاقي إلها لا يغادر صغيرة ولا

كبيرة إلا أحصاها، وليعلموا أن من يكنزها فقد قال فيه تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)".

وتابع: "فلينفقوا على الفقراء والمساكين والمحتاجين ليطعموهم ويكسوهم وليسكنوهم ولو بدفع إيجاراتهم وليفروا لهم لقمتهم ودواءهم قدر الإمكان".

وقال: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تلك السماء التي تكاد أن تغلق أبوابها، إن لم نتدارك الإفراط في التمسك بالدنيا".