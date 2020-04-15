الصحة الإيرانية: انتشار كورونا أخذ منحى تنازليًا في 16 محافظة

أعلن وكيل وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران ايرج حريرجي، أن الاصابات بفيروس كورونا، سلكت منحنى تنازليا في 16 محافظة في البلاد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضاف حريرجي في تصريحه اليوم الثلاثاء، أن معدل الإصابات بفيروس كورونا في

25% من محافظات، البلاد يتراوح بين 0 و10 اشخاص، وفي 25 بالمئة أخرى، بين 10 و20 شخصا.

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وأشار إلى انخفاض عدد الوفيات اليومية الناجمة عن انتشار الفيروس في إيران لأول مرة

الثلاثاء إلى أقل من 100 شخص.

وأضاف، أن استمرار هذا النجاح، يعتمد على تعاون المواطنين في التباعد الاجتماعي، وتجنب التنقل غير الضروري.

ووفقا لآخر حصيلة معلنة اليوم الثلاثاء عن وزارة الصحة الإيرانية، فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات لغاية ظهر الثلاثاء 74 ألفا، و877 شخصا، والوفيات 4683، فيما تعافى 48 ألفا و129 شخصا.