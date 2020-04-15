ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 25700 حالة

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 25700 حالة، حسب إحصائيات أعدتها وكالة "رويترز" الثلاثاء. وأشارت الوكالة إلى أن الارتفاع الأخير، جاء خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2082. خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2082. Advertisements وذكرت بهذا الصدد أن العدد القياسي السابق لعدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة سجل 2069 في الـ10 من أبريل. المتحدة سجل 2069 في الـ10 من أبريل. من جهتها، أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية البحثية بأن إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة بلغ 25239 حالة حتى الثلاثاء، بتسجيل 1611 حالة وفاة جديدة.

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