دبي تعتمد خوذة ذكية لمكافحة كورونا

أعلنت إدارة أمن المواصلات في دبي الإماراتية، الثلاثاء، اعتماد الخوذة الذكية ضمن التقنيات الحديثة لتأمين قطاع النقل والمواصلات، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز. موقع سكاي نيوز. ووفق ما ذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي في تويتر، فإنه يمكن من خلال الخوذة قياس درجة حرارة مستخدمي وسائل النقل العامة بكفاءة عالية. يمكن من خلال الخوذة قياس درجة حرارة مستخدمي وسائل النقل العامة بكفاءة عالية. وأوضحت أن الخوذة تم تزويدها بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الخوذة ضمن التقنيات الحديثة التي جرى اعتمادها بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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