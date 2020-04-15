أعلن البنتاجون، أن معلوماته الاستخباراتية تشير إلى أن فيروس كورونا، نشأ بظروف طبيعية على الأرجح، لافتا إلى تعذر تأكيد ذلك بشكل قاطع بعد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وردا على طلب التعليق على الافتراضات التي تقول إن الفيروس صنع في مختبر صيني، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقواتالمسلحة الأمريكية مارك ميلي الثلاثاء، إن "هناك شائعات ومزايدات كثيرة في مختلف وسائل الإعلام والمدونات... ولدينا معلومات استخباراتية كثيرة للنظر فيها".
وتابع: "حتى هذه اللحظة لم نتوصل إلى استنتاج، لكن الأدلة تشير إلى أنه طبيعي... وعموما لا يمكنناالجزم حتى الآن".
وتروج تقارير إعلامية منذ فبراير الماضي، تؤكد أن فيروس كورونا تم تخليقه في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين، الأمر الذي نفاه المعهد بشدة.
ونشرت مجموعة من العلماء في مجلة Lancet العلمية الطبية في فبراير الماضي تقريرا، انتقدت فيه نظريات المؤامرة ودعت لعدم نشر الشائعات وإثارة الرعب، مؤكدة أن غالبية العلماء توصلوا إلى استنتاج أن مصدر الفيروس، هو الحياة البرية.
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاجون: كورونا طبيعي المنشأ على الأرجح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.