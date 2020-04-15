قرب سواحل إيران.. قراصنة يستولون على سفينة بخليج عمان

على طريقة قراصنة البحر قراصنة، استولى مسلحون على سفينة راسية في خليج عمان قرب سواحل إيران، حسبما ذكر موقع العربية.
وقالت عمليات التجارة البحرية البريطانية، التابعة للبحرية البريطانية، إن مسلحين اعتلوا سطح سفينة راسية في خليج عمان، اليوم الثلاثاء.
وأوضحت في مذكرة أُرسلت بالبريدالإلكتروني: "تفيد التقارير أن السفينة راسية الآن على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة راس الكوح".
وأضافت أنها تراقب الموقف، ونصحت كل السفن القريبة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي حادثة.
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