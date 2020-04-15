الأمم المتحدة تحذر من التضليل وتشويه المعلومات حول كورونا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، من "وباء خطير من التضليل" في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وفي رسالة فيديو، حث جوتيريش شركات وسائل التواصل الاجتماعي على "بذل المزيد من الجهد للقضاء على الكراهية والتأكيدات الضارة حول /كوفيد/19-".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن "نظريات المؤامرة الضارة تصيب الإنترنت، والكراهية تنتشر بسرعة وتوصم وتشوه الأشخاص والجماعات".

وأضاف أن "هذا هو وقت العلم والتضامن"، داعيا الأشخاص إلى "رفض الأكاذيب والهراء الموجود". كما دعاهم إلى الثقة في العلم والمؤسسات وبعضهم البعض.

وأعلن جوتيريش عن مبادرة اتصالات جديدة للأمم المتحدة "لإغراق الإنترنت بالحقائق والعلم مع مواجهة آفة التضليل المتزايدة، التى وصفها بأنها سم يعرض المزيد من الأرواح للخطر".

وأدى الفيروس، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، إلى وفاة أكثر من 120 ألف شخص في 193 بلدا ومنطقة حول العالم، وفق حصيلة أعدّتها وكالة "فرانس برس" للأنباء استنادا إلى مصادر رسمية يوم الثلاثاء.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجّلة بفيروس كورونا المستجد عبر العالم 1923390 إصابة.

ولم يظهر، حتى الآن، أي دواء لهذا الوباء رغم إعلان جهات عدة عن إجراء تجارب على أدوية وعقارات عدة كانت معروفة سابقا. كما لم يتم التوصل إلى أي لقاح رغم بدء بعض المختبرات تجارب على البشر في محاولة لإنتاج لقاح ضد الفيروس.