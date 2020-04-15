الجبهة الثورية السودانية تتهم قوى التغيير بـ «الإقصاء» وتهدد بالتصعيد

أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)

في تطور جديد قد يلقي بظلاله على المشهد السوداني، اتهمت الجبهة الثورية أمس «قوى الحرية والتغيير» بإقصائها، وذلك عقب توصلها إلى محاصصات حزبية لتعيين الولاة المدنيين. وطالبت الجبهة الثورية الحكومة الانتقالية بإرسال نتائج الاجتماع الثلاثي الذي عقد يوم السبت الماضي بين مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير إليها، وكذلك المصفوفة الزمنية التي تم الاتفاق عليها لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، بغرض الرد عليها كتابياً.

وقالت الجبهة إنها ستتعامل بصورة مباشرة مع لجان المقاومة والشارع ومجلسي السيادة والوزراء وسكان الولايات، فيما يخص إدارة الشأن العام، «من دون الوقوع في فخ محاصصات قوى الحرية والتغيير بالخرطوم». وكان اجتماع السبت الماضي بين قوى التغيير ومجلسي السيادة والوزراء قد بحث استكمال بناء هياكل السلطة الانتقالية في السودان، ومن بينها تعيين ولاة مدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي، حيث أكد البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثلاثي أنه تم إجازة مصفوفة ملزمة للأطراف الثلاثة، فصلت المسؤوليات ووضعت المواقيت الزمنية لتنفيذ مهام عاجلة في 7 محاور هي الشراكة، والسلام، والأزمة الاقتصادية، وتفكيك التمكين، وإصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية والعدالة والعلاقات الخارجية.

من ناحية أخرى، أكد وجدي صالح، القيادي بقوى الحرية والتغيير وعضو لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الإنقاذ ومحاربة الفساد، أن القرار الذي اتخذته اللجنة بحل منظمة الدعوة ومصادرة أصولها لا تراجع عنه. وأضاف أن قرار حل المنظمة جاء وفقاً للقانون، وأن الباب مفتوح أمام المنظمة لتطرق سبل الاستئناف القانونية، مشيراً إلى أن المنظمة خرجت عن كل الأهداف التي تم النص عليها في نظامها الأساسي كمنظمة دعوية، واهتمت بالجانب السياسي والاستثماري والتمكين الاقتصادي. وعلى صعيد آخر، أعلن فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام السوداني والناطق الرسمي باسم الحكومة، استثناء البقالات والصيدليات من حظر التجول الكلي، وذلك لساعات محددة، وأوضح أن الاستثناءات تشمل الجهات الخدمية المرتبطة بمعيشة المواطنين بشكل مباشر.

جاء ذلك عقب إعلان اللجنة العليا لطوارئ كورونا عن فرض حظر تجول شامل خلال الـ24 ساعة في ولاية الخرطوم، اعتبارا من يوم السبت المقبل، وعلى مدى 3 أسابيع، وذلك وسط مخاوف العديد من المواطنين السودانيين والخبراء من عدم قدرة قطاعات واسعة على الصمود اقتصاديا لمدة 3 أسابيع من الحظر الكلي.