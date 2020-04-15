متطرفون يهود مصابون بكورونا يهاجمون فلسطينيين في الضفة

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

اعتدت مجموعة من المستوطنين المتطرفين من جماعة «شبيبة التلال» من الذين أصيبوا بفيروس كورونا على المواطنين الفلسطينيين في منطقة الأغوار فجر أمس، وفقًا لما ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية.

ودانت الخارجية في بيان لها، الاعتداء، موضحةً أن المستوطنين المتطرفين أحرقوا عدداً من المركبات الفلسطينية، وألقوا الحجارة على المواطنين الفلسطينيين العزل، ورشقوهم بغاز مسيل للدموع، بعد أن فروا من الحجر الصحي، وذلك بإسناد وحماية من جيش الاحتلال.

وأفادت الخارجية، بأن هذا الاعتداء الآثم يأتي امتداداً لعشرات الاعتداءات التي تمارسها ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد أبناء شعبنا وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومزروعاتهم ومقدساتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت، أن تلك الاعتداءات تصاعدت بشكل ملحوظ في ظل تفشي وباء كورونا، لتضاف الى جرائم دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة ضد شعبنا، في محاولة لعرقلة الجهود الفلسطينية المبذولة رسمياً وشعبياً للحد من انتشار هذا الوباء، كما هو الحال في جرائم الاحتلال وانتهاكاته وممارساته اللاإنسانية بحق أسرانا وعمالنا.

وفتحت زوارق الاحتلال الحربية، صباح أمس، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين شمال مدينة غزة.

وقالت لجنة توثيق الانتهاكات بحق الصيادين، إن زوارق الاحتلال أطلقت نيرانها تجاه مراكب الصيادين أثناء عملهم في عرض البحر من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، بحجة الأعياد اليهودية.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع للقطاع رائد فتوح، إن سلطات الاحتلال قررت إغلاق معبر كرم أبو سالم الثلاثاء والاربعاء، بسبب ما يسمى عيد «الفصح» اليهودي.