القضاء على إرهابيين داخل وكر بالقاهرة

القاهرة (الاتحاد) اقتحمت قوات الأمن المصرية وكراً لعناصر إرهابية بمنطقة الأميرية (شرق القاهرة) بعد أكثر من ساعتين من تبادل إطلاق النار مساء أمس. وأعلن الأمن المصري القضاء على الإرهابيين الذين كانوا مختبئين في بناية بعزبة شاهين بالأميرية.

وذكرت مصادر أمنية لـ«الاتحاد»، أن الخلية الإرهابية كانت تستهدف القيام بعمليات إرهابية خلال أعياد المسيحيين وعيد الربيع الأسبوع المقبل. وبحسب مصدر أمني، فإن ضابطين استشهدا وأصيب آخرون خلال الاشتباكات التي نقلتها فضائيات مصرية في بث مباشر.

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