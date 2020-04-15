«الصحة العالمية»: لا لقاح لـ «كوفيد - 19» قبل 12 شهراً

أحمد شعبان، محمد إبراهيم، وكالات (عواصم)

وصل عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19» إلى مليوني إصابة حول العالم تعافى نحو ربعهم، وأكثر من 125 ألف وفاة نحو 70% منها في أوروبا، وذلك منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، فيما

اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس يتراجع في بعض مناطق أوروبا، وبينها إيطاليا وإسبانيا، لكن الأعداد لا تزال بازدياد في بريطانيا وتركيا، فيما توقعت ألا يتم التوصل إلى لقاح للفيروس قبل 12 شهراً، مؤكدة: «لم نصل بعد إلى ذروة الوباء».

وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية خلال إفادة صحفية في جنيف: «فيما يتعلق بالتفشي العالمي في المجمل، فإن 90% من الحالات تأتي من أوروبا والولايات المتحدة. ومن ثم فإننا قطعا لم نشهد الذروة بعد». وذكرت أن المنظمة ستصدر إرشادات للدول الأعضاء تحدد 6 خطوات تحتاج تلك الدول للتأكد من تطبيقها قبل البدء في تخفيف أي قيود، مضيفة أن «أهم هذه الخطوات هي هل تم احتواء العدوى لديكم؟». وفيما يتعلق باللقاحات، قالت هاريس «لا ينبغي أن نتوقع لقاحاً قبل 12 شهراً أو أكثر». وقالت إن «الولايات المتحدة تشهد أكبر تفش وبائي في الوقت الراهن وهي شريك ممتاز وأكبر مانح للمنظمة». وفيما يتعلق بالصين، قالت هاريس إن «الخطر الأكبر بالنسبة للصين هي الحالات الواردة من الخارج»، وذلك بعد أن دخلتها مؤخرا 409 حالات قادمة من روسيا.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، بلغ إجمالي الإصابات نحو 583 ألفاً. وتم تسجيل نحو 1500 وفاة جديدة وهو ما يقل كثيراً عن الحصيلة اليومية الأسبوع الماضي والتي بلغت زهاء 2000 حالة وفاة كل 24 ساعة. وتجاوزت وفيات الفيروس في الولايات المتحدة 24400 أمس. كما سجلت وزارة الصحة الإسبانية 567 وفاة بالإضافة إلى 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أمس، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 2082 حالةً ليصل العدد إلى 125098 حالةً، في رابع انخفاض في عدد الحالات الجديدة بعد 4 أيام من الارتفاع. وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات ارتفع 170 شخصاً ليصل إلى 2969 متوفياً.

وفي فرنسا، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أمس، تمديد العزل العام لمكافحة فيروس كورونا حتى 11 مايو المقبل مشيراً إلى إحراز تقدم لكن البلاد لم تنتصر في المعركة بعد. وقال ماكرون في خطاب متلفز وجهه للشعب الفرنسي مع انتهاء فترة الحجر الصحي الأولى «ينبغي احترام القواعد خلال الأسابيع الأربعة المقبلة».

وسجلت السويد، وفاة أكثر من ألف شخص وإصابة 11445 آخرين منذ بدء انتشار فيروس.

وفي الهند، مدد رئيس وزراء ناريندرا مودي، الإغلاق العام المفروض لمكافحة كورونا، والذي يطال 1,3 مليار نسمة، حتى 3 مايو المقبل، قييل انتهائه المقرر منتصف هذه الليلة.

وفي باكستان، أعلن رئيس الوزراء عمران خان أمس، تمديد إجراءات العزل العام في البلاد لمدة أسبوعين للحد من انتشار الفيروس، لكنه قال إن بعض القطاعات ستعود للعمل على مراحل. وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية إنها تلقت تقارير عن 89 إصابة جديدة بالفيروس في البر الرئيس الصيني تم رصدها أمس الأول، بما فيها 86 حالة وافدة من الخارج.

وفي روسيا، سُجلت 2774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في زيادة يومية قياسية ليصل العدد الإجمالي للحالات فيها إلى 21102 حالةً.

عربياً، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا،إضافة إلى 8 وفيات ناجمة عنه، ليصبح مجموع الإصابات 5369 حالة.

وسجلت الكويت 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة فيها إلى 1355 مع تسجيل حالة وفاة جديدة. كما سجلت وزارة الصحة العمانية 86 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 813 حالة إصابة، و4 حالات وفاة. وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تعافي 54 حالة إضافية من فيروس كورونا، وتسجيل 161 إصابة جديدة. كما أعلنت وفاة مواطن بحريني يبلغ من العمر 60 عاماً.

وفي مصر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الدفاع لاستعراض جهود الجيش المصري لمعاونة كافة أجهزة الدولة لدعم تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.

بدورها، أعلنت الحكومة الفلسطينية أمس، تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد المصابين إلى 284 مصاباً. كما سجلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية 9 إصابات بالفيروس وحالة وفاة واحدة.

وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 29. أما في المغرب، فقد سجل 75 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 1838 مصابًا، فيما استقر عدد الوفيات عند 126 حالةً. أما في الجزائر، اعتبر وزير الصحة إن تطور الوباء في بلاده يشهد استقراراً، مشيراً إلى عدم وجود إنذار يستدعي فرض حجر كلي على العاصمة.