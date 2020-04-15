قرقاش: وقف النار في اليمن خطوة لتحقيق السلام

أبوظبي (الاتحاد) بحث معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، جهود وقف إطلاق النار.

وقال معاليه في تغريدة على تويتر: «تحدثت اليوم مع المبعوث الأممي لليمن مجدداً عن دعمنا لجهود الأمم المتحدة». وأضاف: «كلانا يؤمن بأن قرار وقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف بقيادة السعودية الشقيقة فرصة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، والسعي للتوصل إلى حل سياسي دائم». وأكد أنها «خطوة أساسية لتحقيق السلام في اليمن».

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