الكمامات إلزامية في سنغافورة

سنغافورة (رويترز) أعلنت سنغافورة أن ارتداء الكمامات في الأماكن العامة صار إلزامياً، اعتباراً من أمس، لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، في تحول عن نصيحة مبدئية وجهتها السلطات، وذلك مع تزايد الأدلة على وجود حالات منتشرة على نطاق واسع ولم يتم اكتشافها.

وعندما ظهر الفيروس في سنغافورة قبل ثلاثة أشهر تقريباً، قال مسؤولون إن على المرضى فقط من السكان ارتداء الكمامات لتجنب انتقال العدوى.

لكن في الأيام القليلة الماضية، بدأت السلطات تنصح باستخدام الكمامات، وجعلتها إلزامية في أماكن معينة، مثل وسائل النقل العام.

وقال الوزير لورنس وونج، الذي يشارك في رئاسة فريق العمل السنغافوري لمكافحة الفيروس، أمس، «في اللحظة التي تغادر فيها منزلك، عليك ارتداء الكمامة».

وسيتم فرض غرامة قدرها 300 دولار سنغافوري «212 دولاراً أميركياً» على من يتم ضبطه أول مرة مخالفاً لقرار ارتداء الكمامة.

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