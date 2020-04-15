الولايات المتحدة تريد تغييراً جذرياً في منظمة الصحة العالمية

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تسعى إلى إحداث "تغيير جذري" في منظمة الصحة العالمية.

يأتي ذلك بعدما هددت واشنطن بحجب مساهماتها المالية للمنظمة في خضم أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإصدار إعلان هذا الأسبوع بشأن التمويل الأميركي للمنظمة الدولية التي تتصدر التصدي للوباء. وتعتبر الولايات المتحدة المانح الأكبر للمنظمة إذ قدمت لها 400 مليون دولار العام الماضي.

وصرح بومبيو لإذاعة فلوريدا "لقد قامت منظمة الصحة العالمية، خلال تاريخها، بعمل جيد. لكن للأسف، فإنها لم تبل بلاء حسناً هذه المرة".

وأضاف "نريد بذل جهود لإحداث تغيير جذري أو اتخاذ قرار مختلف يقول إن عليكم القيام بدوركم لضمان تنفيذ التزامات الصحة العالمية الأهم، أي الأمور التي بصراحة تحافظ على سلامة الأميركيين".

وانتقد ترامب أداء منظمة الصحة العالمية قائلاً إنها لم تتصرف بسرعة ولم تعلن للعالم الخطورة التي يمثلها الوباء.

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة تنوي التحرّك.

وقال وزير الخارجية الأميركي، في مقابلة أخرى، "بالنسبة لمن يتحملون مسؤولية الخسائر في الأرواح والمأساة التي وقعت هنا في الولايات المتحدة والأضرار الاقتصادية التي تحمّلها العام بأسره، فأنا واثق بأن هذه الإدارة ستمهد الطريق لمحاسبة المسؤولين عن ذلك".

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