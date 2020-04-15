أوباما يدعم بايدن في ترشحه للانتخابات الرئاسية الأميركية

أعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، دعمه المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي كان نائبا له خلال فترتيه الرئاسيتين، لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال أوباما إن بايدن قادر على قيادة الأميركيين وتوحيدهم في ما سماها إحدى "أحلك" الظروف التي يمرون بها.

ويعد دعم الرئيس الأميركي السابق والسياسي الذي يحظى بأعلى نسبة تأييد بين الأميركيين، دفعة قوية لجو بايدن (77 عاما) وإشارة إلى أن القادة الديمقراطيين يقفون خلف وإلى جانب مرشح الحزب في الطريق إلى انتخابات الثالث من نوفمبر.

وقال أوباما، في مقطع فيديو مدته 12 دقيقة تم تصويره في منزله في العاصمة واشنطن ونشر على شبكة الإنترنت، إن "جو يتمتع بالشخصية والخبرة ليقودنا خلال إحدى أحلك أوقاتنا".

وأضاف "أعتقد أن لدى جو كل الصفات التي نصبو إليها لدى رئيس في وقتنا الراهن"، ووصف اختياره بايدن لمنصب نائب الرئيس عام 2008 بأنه "أحد أفضل القرارات التي اتخذتها على الإطلاق".

وتحدث أوباما عن معاناة العائلات المكلومة من جراء جائحة كورونا المستجد قبل أن يعلن دعمه بايدن الذي وصفه بأنه "شخص علّمته الحياة التصميم والإصرار، وكيف يقف على قدميه بعد كبوته"، مشيرا إلى المآسي العائلية التي قلبت حياة بايدن رأسا على عقب.

وفيما تكافح الولايات المتحدة والعالم وباء كوفيد-19، الذي شل الاقتصاد العالمي، سلط باراك أوباما الضوء أيضاً على تجربة بايدن في البيت الأبيض بعد الأزمة المالية الكبرى لعام 2007/2008 ومساعدته في مكافحة الأوبئة.

وقال "لهذا السبب، طلبت منه تنفيذ" خطة التعافي الاقتصادي الكبيرة التي اعتمدت في عام 2009، و"أنقذت ملايين الوظائف وسمحت للناس بالتعافي - لأن جو يعمل على تحقيق نتائج".

وقال "ساعدني جو في إدارة (إنفلونزا) اتش1 ان1 وفي منع تحول وباء إيبولا إلى جائحة كتلك التي نشهدها اليوم".

وأضاف "بالنسبة لأولئك الذين يحبون هذا البلد من بيننا ومستعدون للاضطلاع بدورهم لضمان ارتقائه إلى مصاف مثله العليا، فقد حان الوقت لكي نكافح من أجل ما نؤمن به".

وقال أوباما "إننا بحاجة، في الوقت الحالي، إلى أميركيين يتسمون بحسن النيات ليتحدوا في صحوة عظيمة. لتغيير ذلك، نحتاج إلى أميركيين من جميع الأطياف السياسية للمشاركة في سياساتنا وحياتنا العامة كما لم يحدث من قبل".

ومن المتوقع الإعلان رسميا عن ترشيح جو بايدن للانتخابات الرئاسية خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي الذي سيعقد في 17 أغسطس المقبل.

وقد علقت الحملة الانتخابية الأميركية، عمليا منذ شهر، بسبب وباء كوفيد-19 الذي وضع حدا لكل اللقاءات الانتخابية والتجمعات العامة.

كان بايدن قد نال، أمس الاثنين، تأييد منافسه السابق السيناتور بيرني ساندرز لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية ممثلا للديمقراطيين في مواجهة الرئيس ترامب مرشح الحزب الجمهوري.