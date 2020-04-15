الأردن يسجل 6 حالات جديدة بـ «كورونا» ويفرض حظر تجول الجمعة والسبت

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجول شامل يومي الجمعة والسبت المقبلين، ضمن جهود المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في الوقت الذي سُجلت 6 حالات جديدة بالمرض.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة، خلال مؤتمر صحفي، إنه «استمراراً للإجراءات الهادفة للحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، تقرر أن يكون هناك حظر شامل في جميع محافظات ومناطق المملكة لمدة 48 ساعة ابتداءً من منتصف ليل الخميس/ الجمعة المقبل».

وكانت السلطات فرضت حظراً مماثلاً للتجوال يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وأعلن الأردن، الشهر الماضي، تفعيل «قانون الدفاع» لحالات الطوارئ ونشر الجيش ضمن إجراءات الحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وقررت الحكومة في 18 مارس الماضي تعطيل القطاعين العام والخاص حتى منتصف أبريل الحالي، ثم قررت تمديد هذه العطلة حتى نهاية الشهر الحالي.

وفرضت في 21 مارس حظر تجول خفف لاحقاً فسُمح لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة، كما سُمح للمواطنين بالخروج سيراً على الأقدام للتبضع من البقالات والمحال القريبة من مكان سكنهم.

من جهته، قال وزير الصحة سعد جابر، خلال المؤتمر الصحفي، إنه «سُجّل في المملكة 6 حالات (إصابة بفيروس كورونا)» اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى «شفاء 20 حالة غادرت المستشفى».

وسجلت المملكة، حتى الآن، سبع وفيات و397 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 235 حالة شفاء. وأوقفت عمّان الشهر الماضي الرحلات الجوية من المملكة وإليها وأغلقت المدارس، وعلقت الفعاليات الرياضية، ومنعت التجمّعات ومجالس العزاء، وأغلقت صالات السينما والمطاعم ضمن إجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروس.