مصر تسجل 160 إصابة جديدة بـ«كورونا» و14 وفاة

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن 26 من المصابين بفيروس كورونا جميعهم مصريون خرجوا من مستشفيات العزل بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 514 حالة.

وأوضح أن عدد الحالات، التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافياً، مشيراً إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس توجد في مستشفيات العزل وتخضع للرعاية الطبية.

ولفت المتحدث إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم هو 2350 حالة، من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة. وهو ما يرفع مجموع الوفيات إلى 178 حالة.