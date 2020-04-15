حالة انتحار جديدة في إقليم تطوان..شاب في عقده الثالث

اهتز إقليم تطوان اليوم الثلاثاء، على وقع حالة انتحار جديدة، بعدما أقدم شاب على وضع حد لحياته شنقا بالقرب من منزل أسرته الموجود في جماعة الواد بني حسان.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ فإن الراحل في عقده الثالث، عثر عليه جثة هامدة معلقا بحبل ملفوف في إحدى الأشجار المجاورة لمنزله، إذ تم الاتصال بعون سلطة وعناصر الدرك الملكي التي حضرت إلى عين المكان وباشرت إجراءاتها القانونية في الموضوع.
وحلت سيارة نقل الأموات إلى مكان الواقعة، ونقلت جثة الراحل إلى مستودع الأموات التابع للإقليم، قصد عرضها على تشريح طبي، لمعرفة أسباب الوفاة.
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