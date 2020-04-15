في ولاية نيويورك فقط.. 778 وفاة بفيروس كورونا في 24 ساعة

سجلت ولاية نيويورك 778 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة، مقارنة بـ671 في اليوم السابق، وفق ما أفاد حاكمها أندرو كومو الثلاثاء.

في المقابل، انخفض عدد الإصابات والمصابين الذين استدعت حالاتهم نقلهم إلى المستشفيات، بحسب كومو الذي أكد أن المرحلة الأسوأ من تفشي الوباء “انتهت”.

وقال كومو للصحافيين إن الحصيلة اليومية الجديدة ترفع إجمالي عدد الوفيات في الولاية التي تعد الأكثر تأثرا بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 10 آلاف و834.

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وكانت حصيلة الساعات الـ24 الأخيرة قريبة من أعلى حصيلة يومية بلغت 799 وتم تسجيلها الخميس الماضي.

وأضاف حاكم الولاية أن عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات بلغ نحو 1600 الاثنين، مقارنة بأعلى عدد تم تسجيله مطلع الشهر وبلغ أكثر من 3400.