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مدير شرطة الحديدة: المليشيا مستمرة في خرق الهدنة

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أكد مدير شرطة محافظة الحديدة اليمنية عضو الفريق الحكومي لإعادة الانتشار العميد نجيب ورق أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صعّدت من خروقاتها وانتهاكاتها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وأضاف العميد ورق، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية خلال زيارته اليوم، لخطوط التماس في جبهة حيس جنوبي المحافظة "أن المليشيا الانقلابية مستمرة في استحداث مواقع قتالية لمسلحيها، كما واصلت استهداف الأحياء السكنية في المدينة بالقذائف والرشاشات الثقيلة".

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