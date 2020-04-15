شكرا لقرائتكم خبر عن مدير شرطة الحديدة: المليشيا مستمرة في خرق الهدنة والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف العميد ورق، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية خلال زيارته اليوم، لخطوط التماس في جبهة حيس جنوبي المحافظة "أن المليشيا الانقلابية مستمرة في استحداث مواقع قتالية لمسلحيها، كما واصلت استهداف الأحياء السكنية في المدينة بالقذائف والرشاشات الثقيلة".
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