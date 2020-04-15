شكرا لقرائتكم ترمب: سنوقف تمويلنا لمنظمة الصحة العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده ستوقف التمويل لمنظمة الصحة العالمية، متهما المنظمة بالإخفاق في القيام بواجبها في أزمة فيروس كورونا المستجد. وأكد أن المنظمة فشلت كليا في تقديم معلومات شفافة حول الفيروس.

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