بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة ​راوول نعمه​، نظّمت فرق مراقبي ​مديرية حماية المستهلك​ 15 محضر ضبط اليوم، وقد شملت المخالفات ارتفاع اسعار السلع الغذائية وبالاخص الخضار والفاكهة وعدم الاعلان عن الأسعار.

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كانت هذه تفاصيل خبر مراقبو مديرية المستهلك في وزارة الإقتصاد نظموا 15 محضر ضبط اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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