معكرون دعا "المقتدرين" من أبناء الجالية بالكويت الى دعم أهلهم في لبنان

أوضح القائم بالأعمال اللبناني في ​الكويت​ السفير جان معكرون، في حديث لصحيفة "الجريدة" الكويتية، أن سفارة لبنان تقدر عالياً كل من ساهم من أبناء الجالية في دعم "مجلس الأعمال اللبناني"، في حملته النبيلة، بالتعاون مع ​الهلال الأحمر​ الكويتي لجمع التبرعات.

ودعا معكرون "المقتدرين" من أبناء الجالية الى دعم أهلهم في لبنان وعائلاتهم، التي تمثل الشعب اللبناني، "فمن أحب وطنه يعني أنه يحب شعبه، وهو الأساس ببنيان الوطن، فإذا تصدع الأساس انهار الكيان بأكمله".

واعتبر معكرون أن هذا النداء هو "نداء الوطن للمساعدة والتضامن، وللتعبير الصادق عن حبه، لأن من يلبي نداء وطنه سيسجل اسمه على لائحة الشرف، ويدون مأثرته في ذاكرة وطنه بحروف من ذهب"، مستشهداً بقول أرسطو "لكي نكون سعداء علينا أن نفعل الخير"، ومضيفا ان "من يطمح إلى السعادة لابد له من سلوك طريق العطاء".

وأبدى معكرون ارتياحه لل​سياسة​ الحكيمة، التي تنتهجها الكويت في معالجة أزمة الوباء المستجد، الذي يرمي بظلاله على كافة الدول، لاسيما ما تقدمه من رعاية وخدمات تجاه مواطنيها المقيمين على أرضها، كذلك تجاه الجالية اللبنانية، مبدياً حرصه على وجوب احترام القوانين ذات الصلة والصادرة من حكومة الكويت، وهو ما يطالب به أبناء الجالية منذ اللحظة الأولى لإعلان ​حظر التجول​.

وعن أحوال اللبنانيين المتعسرين نتيجة الأزمة، قال: "نحن في وضع استثنائي، فقد نشأت احتياجات لم تكن في الحسبان، وعلينا أن نساعد بعضنا البعض، ونبدي التعاطف مع المحتاج، خصوصاً من كان مقتدراً من أبناء الجالية".