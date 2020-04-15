وليد أبو سليمان: الودائع بالعملة الصعبة في لبنان غير متوفرة اليوم

أشار الخبير الاقتصادي ​وليد أبو سليمان​ في حديث تلفزيوني، إلى أن "​لبنان​ اليوم يشهد كشف حقيقي للجريمة المنظمة التي تعبر عن مسار طويل من الاستدانة"، معتبرا أن "الودائع بالعملة الصعبة في لبنان غير متوفرة اليوم".

وراى ابو سليمان ان "استفادة لبنان من قطاع النفط لن تكون قبل 4 سنوات و العوامل العالمية ليست لصالحنا في هذا المجال لذا يجب علينا التوجه إلى ​البنك الدولي​ و طلب قرض إستثنائي"، مؤكدا ان "القرض الخارجي هو الحل الأفضل والأسرع للخروج من مرحلة ​العجز​".

وشدد على "اننا نريد اليوم تدقيق في ​المالية العامة​ لمعرفة سبب غياب الأموال وتحديد المسؤولين عنها"، معتبرا ان "الجميع شارك منذ ثلاثة عقود حتى اليوم بالجريمة التي أدت إلى غياب أموال المودعين".