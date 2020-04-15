وقيف شخص لإقدامه على رمي "رمانة" يدوية في منطقة البداوي

أعلنت قيادة الجيش اللبنانية أن دورية من مديرية الاستخبارات أوقفت اليوم المدعو (ع.ع) في منطقة البداوي – الشمال، لإقدامه على رمي رمانة يدوية في محلة الملولة قرب صيدلية زين وذلك بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩.
وأوضحت أن التحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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