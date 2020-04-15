جاد حيدر: لوائح المساعدات وضعت في الحكومات السابقة

أوضح مدير الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني ​جاد حيدر​، في حديث تلفزيوني، أن لوائح المساعدات التي رفعت إلى ​الجيش اللبناني​ مستندة على لوائح وضعت في الحكومات السابقة، مشيراً إلى أنها جمعت من عدة وزارات.

ولفت حيدر إلى أن الحكومة الحالية في ظل الأوضاع الراهنة لم تكن قادرة على تأمين قاعدة بيانات خلال فترة قصيرة، وبالتالي تم إعتماد اللوائح الموجودة من عهد الحكومات السابقة، مشيراً إلى أنه بعد التدقيق بها من قبل الجيش تبين وجود فيها نسبة من الأخطاء، وعند مراجعة وزير الشؤون الإجتماعية ​رمزي المشرفية​ تقرر تأجيل توزيع المساعدات.