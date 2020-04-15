الريس:  نملك ما يكفي من المسؤولية في اللحظات الحرجة كي لا نقفز الى الفراغ

أشار مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، إلى أن "الحزب التقدمي الاشتراكي لم يمنح الحكومة الثقة، ولكن نحن نملك ما يكفي من المسؤولية في اللحظات الحرجة كي لا نقفز الى الفراغ، ومارسنا ولا نزال نمارس المعارضة العقلانية التي تتحسس حراجة الموقف".
وفي حديث تلفزيوني، رأى الريس أن "هذه الحكومة لم تقدم حتى الآن للرأي العام اللبناني أي معلومات حول رؤيتها للإصلاح النقدي والمالي"، معتبرا "اننا نتابع آلية العمل التي تتبعها الحكومة عبر تشكيل اللجان وغيرها في وقت من المفترض أن تتخذ إجراءات سريعة".
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