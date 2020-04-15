النشرة: إشكال في بلدة غزة البقاعية بسبب إدخال سوريين من خارج المنطقة إلى المخيمات

أِشار مراسل "الخليج 365" في البقاع، إلى وقوع إشكال مساء اليوم في بلدة غزة في البقاع الغربي، بين متطوعين لحماية البلدة من مرض الكورونا، مكلفين من البلدية بتعقيم الوافدين على الطريق العام، وسوريين من المخيمات المتواجدة في البلدة على خلفية ادخال سوريين الى المخيمات من خارج المنطقة.
وأدى الإشكال إلى إطلاق نار وتضارب بالعصي، وجرح ثلاث أشخاص نقلوا الى مستشفيات المنطقة، في حين حضرت القوى الأمنية والعسكرية وفعاليات البلدة وعملوا على تهدأت الاجواء.
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